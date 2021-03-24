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Полиция Иркутска расследует загадочное исчезновение мужчины

Полиция Иркутска расследует загадочное исчезновение мужчины
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Стал известен возможный хозяин найденных на берегу реки вещей

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях полиция Иркутска занялась возможным исчезновением человека. Прохожие обнаружили на берегу Ангары в районе Академического моста оставленные кем-то вещи. Там были и куртка, и футболка, и обувь, и нательное бельё.

Для выяснения обстоятельств появления вещей информация была размещена в СМИ и соцсетях. Вскоре в полицию обратилась предполагаемая родственница владельца одежды.

Жительница Шелеховского района рассказала оперативникам, что вещи и обувь принадлежат её 32-летнему супругу. Проверяя сообщение, полицейские нашли на одной из ближайших к Академическому мосту улиц машину этого мужчины. Там лежал его документы и сотовый телефон.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер по его розыску. Полицейские обследуют местность и устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.


пропавшие без вести
 
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