Стал известен возможный хозяин найденных на берегу реки вещей
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях полиция Иркутска занялась возможным исчезновением человека. Прохожие обнаружили на берегу Ангары в районе Академического моста оставленные кем-то вещи. Там были и куртка, и футболка, и обувь, и нательное бельё.
Для выяснения обстоятельств появления вещей информация была размещена в СМИ и соцсетях. Вскоре в полицию обратилась предполагаемая родственница владельца одежды.
Жительница Шелеховского района рассказала оперативникам, что вещи и обувь принадлежат её 32-летнему супругу. Проверяя сообщение, полицейские нашли на одной из ближайших к Академическому мосту улиц машину этого мужчины. Там лежал его документы и сотовый телефон.
- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер по его розыску. Полицейские обследуют местность и устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция Иркутска расследует загадочное исчезновение мужчины
Происшествия, Фото:
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