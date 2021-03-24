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В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Лексуса»

В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Лексуса»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из водителей не предоставил преимущество в движении

Накануне, 23 марта, в Улан-Удэ в автоаварии пострадала женщина-водитель «Лексуса».


Около 14 часов дня на перекрёстке улицы Моховая и 502 километр столкнулись автомобиль «Лексус» и «Тойота Виста Ардео». По предварительной информации, главная дорога была у «Лексуса». Водитель «Тойоты» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем, выезжая на перекрёсток.

На место прибыла «скорая помощь». Медики увезли пострадавшую женщину, которая была за рулём «Лексуса».



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее эксперт по городскому пространству объяснил, как снизить число смертельных наездов на пешеходов в Улан-Удэ.
ДТП
 
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