Житель Бурятии утопил женщину в реке

Убийцу разозлил отказ женщины дать денег на алкоголь



43-летний житель Закаменского района, убивший женщину, предстал перед судом. Об этом деле сообщили в СУ СКР по Бурятии.



В июне 2019 года мужчина после очередного освобождения из исправительной колонии приехал в Закаменский район. Он начал работать на животноводческих стоянках у знакомых фермеров. Спустя некоторое время он пошёл в соседнее село Холтосон за продуктами, где познакомился с местной жительницей. Вскоре они стали жить вместе, мужчина переехал к ней.



В сентябре 2020 года после употребления спиртного пара поссорилась. Мужчину разозлило, что сожительница не дала денег на очередную порцию алкоголя. В это время они были в гостях и собирались идти домой.



Из-за конфликта по пути мужчина решил расправиться с сожительницей. Он столкнул её в небольшую реку посреди села, избил ногами. После схватил за голову, погрузил её в воду и стал удерживать, перекрывая доступ кислорода.



Через несколько минут женщина скончалась от механической асфиксии в результате попадания воды в органы дыхания.



Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы. Сидеть он будет в колонии строго режима.

