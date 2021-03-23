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Житель Бурятии утопил женщину в реке

Житель Бурятии утопил женщину в реке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийцу разозлил отказ женщины дать денег на алкоголь

43-летний житель Закаменского района, убивший женщину, предстал перед судом. Об этом деле сообщили в СУ СКР по Бурятии.

В июне 2019 года мужчина после очередного освобождения из исправительной колонии приехал в Закаменский район. Он начал работать на животноводческих стоянках у знакомых фермеров. Спустя некоторое время он пошёл в соседнее село Холтосон за продуктами, где познакомился с местной жительницей. Вскоре они стали жить вместе, мужчина переехал к ней.

В сентябре 2020 года после употребления спиртного пара поссорилась. Мужчину разозлило, что сожительница не дала денег на очередную порцию алкоголя. В это время они были в гостях и собирались идти домой.

Из-за конфликта по пути мужчина решил расправиться с сожительницей. Он столкнул её в небольшую реку посреди села, избил ногами. После схватил за голову, погрузил её в воду и стал удерживать, перекрывая доступ кислорода.

Через несколько минут женщина скончалась от механической асфиксии в результате попадания воды в органы дыхания.

Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы. Сидеть он будет в колонии строго режима.
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