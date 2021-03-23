Житель Бурятии украл у друзей сбережения на машину

Вор прогулял более 200 тысяч рублей



22 марта в полицию обратилась 36-летняя жительница Хоринска, у которой украли крупную сумму денег. Женщина рассказала, что из дома исчезли 350 тысяч рублей. Эти деньги они с мужем откладывали на покупку автомобиля. Пропажу наличных пара обнаружила, когда им подвернулся стоящий вариант авто.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 26-летний друг хозяев дома. Его супруги в на время своей поездки в Улан-Удэ попросили присмотреть за домом и топить котёл.



Пока семейная пара находилась в городе, молодой человек, зная о наличии денег, обыскал дом. Деньги он нашёл в шкафу. Затем уехал в Улан-Удэ, где прогулял почти 220 тысяч рублей. В Улан-Удэ его и задержали оперативники районного отдела полиции.



- Ранее задержанный неоднократно судим за имущественные преступления. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению его в краже денег с банковского счета знакомого: посредством «мобильного банка» он похитил у приятеля две тысячи рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

