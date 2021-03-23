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Под Иркутской области двое 17-летних водителей попали в ДТП

Под Иркутской области двое 17-летних водителей попали в ДТП
Происшествия,  Фото:Госавтоиспекция Иркутска
В одной из аварий пострадали два человека

В понедельник в Иркутском районе произошло два ДТП с участием несовершеннолетних водителей, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Утром автомобиль «Тойота Чайзер», ехавший в направлении посёлка Маркова, столкнулась с автомобилем «Ниссан Эрнесса». За рулём «Тойоты» была 17-летняя девушка.

На неё составлено четыре протокола об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Нарушение правил применения ремней безопасности», «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении владельца автомобиля.

Около восьми часов вечера на автодороге «Иркутск-Оса - Усть-Уда» в районе 8-го километра столкнулись автомобили «Иж» и «Субару Легаси». За рулём отечественного автомобиля находился 17-летний подросток. Помимо водителя, в салоне автомобиля находилось три пассажира, один из которых также не достиг совершеннолетия.

В результате аварии несовершеннолетний водитель и пассажир были доставлены в медучреждение с различными травмами.

Подросток, находившийся за рулём, также привлечен к административной ответственности.

Справка:

Установленными правилами ПДД РФ категорически запрещается управлять транспортным средством лицам, не достигшим 18-летнего возраста без водительского удостоверения, а передача транспорта лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, влечёт штраф в размере 30 тысяч рублей.


ДТП
 
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