Под Иркутской области двое 17-летних водителей попали в ДТП

Происшествия, Фото: Госавтоиспекция Иркутска

В одной из аварий пострадали два человека



В понедельник в Иркутском районе произошло два ДТП с участием несовершеннолетних водителей, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



Утром автомобиль «Тойота Чайзер», ехавший в направлении посёлка Маркова, столкнулась с автомобилем «Ниссан Эрнесса». За рулём «Тойоты» была 17-летняя девушка.



На неё составлено четыре протокола об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Нарушение правил применения ремней безопасности», «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении владельца автомобиля.



Около восьми часов вечера на автодороге «Иркутск-Оса - Усть-Уда» в районе 8-го километра столкнулись автомобили «Иж» и «Субару Легаси». За рулём отечественного автомобиля находился 17-летний подросток. Помимо водителя, в салоне автомобиля находилось три пассажира, один из которых также не достиг совершеннолетия.



В результате аварии несовершеннолетний водитель и пассажир были доставлены в медучреждение с различными травмами.



Подросток, находившийся за рулём, также привлечен к административной ответственности.



Справка:



Установленными правилами ПДД РФ категорически запрещается управлять транспортным средством лицам, не достигшим 18-летнего возраста без водительского удостоверения, а передача транспорта лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, влечёт штраф в размере 30 тысяч рублей.





