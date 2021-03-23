В Забайкалье пожарный продавал по частям служебную машину

Он успел продать детали двигателя, раздаточной коробки и тормозной системы
Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника 3 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По версии следствия, обвиняемый решил незаконно продать запасные части, которые поставляются по соответствующему контракту для нужд автомобилей пожарно-спасательного отряда. Сотрудник МЧС подыскал покупателя, с котором договорился о продаже запчастей на сумму более 300 тысяч рублей.
В одну из встреч с покупателем обвиняемый продал запасные части от автомобиля «КамАЗ» – детали двигателя, раздаточной коробки, тормозной системы – получив за них 40 тыс. рублей. Продать другие запасные части он не успел.
Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с главным управлением собственной безопасности МЧС России.
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Происшествия, Фото:
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