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В Иркутске в торговом центре на девочку рухнул шкаф

В Иркутске в торговом центре на девочку рухнул шкаф
Происшествия, 
Инцидент, вероятно, произошёл в мебельном магазине

В Иркутске в торговом центре на маленькую девочку упал шкаф. По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Видео того, как шкаф упал, придавив ребёнка, появилось в соцсетях. Официальных заявлений по данному поводу в правоохранительные органы и больницы не поступало. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, опрашивается руководство и сотрудники торгового центра, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СК просят родителей ребёнка и других свидетелей произошедшего в кратчайший срок обратиться в следственный отдел по Свердловскому району Иркутска, расположенный по адресу: ул.Клары Цеткин, 9а либо по телефону: 8(3952)-38-06-82.


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