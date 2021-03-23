Братчанин выращивал коноплю в гараже

Уголовное дело любителя «травы» передано в суд



54-летний житель города Братск Иркутской области предстанет перед судом за выращиваемую в гараже коноплю. Он обвиняется в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере.



По версии следствия, братчанин с августа по декабрь 2020 года на территории гаражного кооператива вырастил несколько десятков кустов конопли. В одном из гаражей он специально оборудовал место для посева и выращивания конопли. Мужчина создал необходимое освещение, вентиляцию и любовно поливал урожай.



- Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

