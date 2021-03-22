 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

Жительница Забайкалья избила мужчину топором за погнутые ворота

Жительница Забайкалья избила мужчину топором за погнутые ворота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший от рук женщины получил несколько переломов

Жительница села Захарово в Забайкальском крае в приступе гнева нанесла тяжкие травмы мужчине, погнувшему её ворота.

Местный житель в тот день пошёл в гости к знакомому, но ошибся домом. Находясь в сильно нетрезвом состоянии, он стал громко стучаться в чужие ворота. Затем начал пинать ворота, загнув полотно. Это не понравилось хозяйке усадьбы, поскольку мужа у неё нет, и для строительства забора ей пришлось бы нанимать рабочих.

Женщина, рассердившись, сначала стала бить мужчину руками. Он упал в невысокий палисадник. Затем в порыве гнева женщина схватила попавшийся под руки топор и стала наносить удары уже обухом.

Мужчина оказался на больничной койке с переломами рёбер и правой ноги, гематомами и множественными ссадинами.

- Рассмотрение дела начинается 30 марта, - сообщает пресс-служба Красночикойского районного суда.


травмы умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье начальник заставил подчинённого отдать ему часть премии
В Забайкалье начальник заставил подчинённого отдать ему часть премии
Происшествия, 22.03.2021
Перед судом предстал уже бывший сотрудник железной дороги
Забайкалец избил и сжёг мужчину
Забайкалец избил и сжёг мужчину
Происшествия, 22.03.2021
Жестокий убийца сел на 16 лет
Улан-удэнец прикарманил телефон со стола в баре
Улан-удэнец прикарманил телефон со стола в баре
Происшествия, 22.03.2021
Владелица телефона вышла на улицу
В Иркутске горел цветочный магазин
В Иркутске горел цветочный магазин
Происшествия, 22.03.2021
Пожарные вынесли газовые баллоны
Ограбивших музей жителей Бурятии отправили в колонию
Ограбивших музей жителей Бурятии отправили в колонию
Происшествия, 22.03.2021
Грабители разрушили уникальный экспонат музея, цена которого превышала два миллиона
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали следы волочения
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали следы волочения
Происшествия, 22.03.2021
Сельчанин незаконно рубил лиственницы
На Байкале рыбаки провели сутки в снежном плену
На Байкале рыбаки провели сутки в снежном плену
Происшествия, 22.03.2021
Рыбаки оказались на морозе при нулевой видимости
В Бурятии на пожаре эвакуировались 20 человек
В Бурятии на пожаре эвакуировались 20 человек
Происшествия, 22.03.2021
Пожар произошёл в трёхэтажном доме
Житель Бурятии стащил у отца пять кило свинины
Житель Бурятии стащил у отца пять кило свинины
Происшествия, 22.03.2021
Сына-рецидивиста вновь отправили в колонию
Подросток из Иркутска сбежал к подружке в Москву
Подросток из Иркутска сбежал к подружке в Москву
Происшествия, 22.03.2021
Родители студента объявили его в розыск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^