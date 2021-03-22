Жительница Забайкалья избила мужчину топором за погнутые ворота

Пострадавший от рук женщины получил несколько переломов



Жительница села Захарово в Забайкальском крае в приступе гнева нанесла тяжкие травмы мужчине, погнувшему её ворота.



Местный житель в тот день пошёл в гости к знакомому, но ошибся домом. Находясь в сильно нетрезвом состоянии, он стал громко стучаться в чужие ворота. Затем начал пинать ворота, загнув полотно. Это не понравилось хозяйке усадьбы, поскольку мужа у неё нет, и для строительства забора ей пришлось бы нанимать рабочих.



Женщина, рассердившись, сначала стала бить мужчину руками. Он упал в невысокий палисадник. Затем в порыве гнева женщина схватила попавшийся под руки топор и стала наносить удары уже обухом.



Мужчина оказался на больничной койке с переломами рёбер и правой ноги, гематомами и множественными ссадинами.



- Рассмотрение дела начинается 30 марта, - сообщает пресс-служба Красночикойского районного суда.





