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В Улан-Удэ горел очередной многоквартирный деревянный дом

В Улан-Удэ горел очередной многоквартирный деревянный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На пожаре спасли трёх человек

Этой ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном деревянном жилом доме на улице Груздева. Сообщение в пожарную охрану поступило около 5 часов утра, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

На место прибыли караулы из четырёх пожарных частей. В это время горела квартира на первом этаже. 17 человек, в том числе трое детей самостоятельно выбрались на улицу. Пожарные спасли трёх человек, которые находились на втором этаже.

Пламя потушили через десять минут. Огонь повредил стену, пол и диван.

Всего к тушению привлекались 26 пожарных и шесть единиц техники МЧС. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Многоквартирные деревянные дома в Улан-Удэ горят уже две ночи подряд. Ранее неизвестные подожгли дом на улице Гагарина. В результате произошёл крупный пожар, уничтоживший кровлю и повредивший пять квартир.


пожар
 
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