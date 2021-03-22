В Забайкалье начальник заставил подчинённого отдать ему часть премии

Перед судом предстал уже бывший сотрудник железной дороги



Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника Забайкальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги». Он признан виновным в превышении должностных полномочий.



Начальник, узнав о премировании своего подчинённого, посчитал, что оно незаслуженное. Поэтому он потребовал от работника отдать ему часть премии.



- Потерпевший, опасаясь увольнения или наложения дисциплинарного взыскания, был вынужден согласиться с требованиями работодателя. Он перечислил ему 14 тысяч рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях ОАО «РЖД», на срок 1 год 6 месяцев.







