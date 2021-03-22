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В Забайкалье начальник заставил подчинённого отдать ему часть премии

В Забайкалье начальник заставил подчинённого отдать ему часть премии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед судом предстал уже бывший сотрудник железной дороги

Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника Забайкальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги». Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Начальник, узнав о премировании своего подчинённого, посчитал, что оно незаслуженное. Поэтому он потребовал от работника отдать ему часть премии.

- Потерпевший, опасаясь увольнения или наложения дисциплинарного взыскания, был вынужден согласиться с требованиями работодателя. Он перечислил ему 14 тысяч рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях ОАО «РЖД», на срок 1 год 6 месяцев.



РЖД превышение должностных полномочий
 
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