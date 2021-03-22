Перед судом предстал уже бывший сотрудник железной дороги
Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника Забайкальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги». Он признан виновным в превышении должностных полномочий.
Начальник, узнав о премировании своего подчинённого, посчитал, что оно незаслуженное. Поэтому он потребовал от работника отдать ему часть премии.
- Потерпевший, опасаясь увольнения или наложения дисциплинарного взыскания, был вынужден согласиться с требованиями работодателя. Он перечислил ему 14 тысяч рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях ОАО «РЖД», на срок 1 год 6 месяцев.
В Забайкалье начальник заставил подчинённого отдать ему часть премии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На пожаре спасли трёх человек
Перед судом предстал уже бывший сотрудник железной дороги
Жестокий убийца сел на 16 лет
Наркотики почуяла собака
Дверь квартиры была открыта
Мошенничество произошло на рынке
Владелица телефона вышла на улицу
Пожарные вынесли газовые баллоны
Грабители разрушили уникальный экспонат музея, цена которого превышала два миллиона
Сельчанин незаконно рубил лиственницы
Рыбаки оказались на морозе при нулевой видимости
Пожар произошёл ночью
Пожар произошёл в трёхэтажном доме
Сына-рецидивиста вновь отправили в колонию
Родители студента объявили его в розыск