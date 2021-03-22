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В Бурятии на пожаре эвакуировались 20 человек

В Бурятии на пожаре эвакуировались 20 человек
Происшествия, 
Пожар произошёл в трёхэтажном доме

В воскресенье, 21 марта, в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии произошёл пожар в многоквартирном трёхэтажном жилом доме.

- На момент прибытия пожарных горел мусор в тамбуре запасного выхода. 20 жильцов эвакуировались самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в Улан-Удэ подожгли многоквартирный деревянный дом с жильцами. Огонь охватил большую площадь.



пожар
 
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