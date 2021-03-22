Пожар произошёл в трёхэтажном доме
В воскресенье, 21 марта, в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии произошёл пожар в многоквартирном трёхэтажном жилом доме.
- На момент прибытия пожарных горел мусор в тамбуре запасного выхода. 20 жильцов эвакуировались самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в Улан-Удэ подожгли многоквартирный деревянный дом с жильцами. Огонь охватил большую площадь.
В Бурятии на пожаре эвакуировались 20 человек
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