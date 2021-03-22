Сына-рецидивиста вновь отправили в колонию
Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в краже пяти килограммов свинины, сообщили в пресс-службе районного суда.
Кража произошла в мае 2020 года. Пьяный мужчина залез в амбар своего отца, где из холодильника стащил пять килограммов свиного мяса. Ущерб оценён в 1500 рублей. Отец написал заявление в полицию и просил принять меры.
В судебном заседании сын свою вину признал. Он пояснил, что пришёл к отцу домой ночью, был подвыпившим, хотел поесть и помыться. Однако отец отказался пускать пьяного сына в дом. Тогда он в отместку решил взять мясо из амбара, считая, что имеет на это право.
Кроме того, заявил мужчина, отец обещал ему подарить корову. А летом он помогал родителю косить сено и ухаживать за скотом. Он заявил, что в силу родственных отношений его действия были правомерными и кражей не считаются.
Мужчина ранее неоднократно судим за преступления корыстной направленности, неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. В феврале 2019 года был освобождён условно-досрочно из исправительной колонии строгого режима, однако спустя непродолжительное время вновь совершил преступление. В марте 2020 года был вновь осуждён к лишению свободы условно. В ноябре прошлого года условное осуждение отменено.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии стащил у отца пять кило свинины
Происшествия, Фото:
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