Подросток из Иркутска сбежал к подружке в Москву

Родители студента объявили его в розыск



Накануне к транспортным полицейским обратился иркутянин, заявивший об исчезновении 17-летнего сына, студента техникума. Юноша собрал свои вещи, взял деньги, уехал из дома и пропал. Серьёзных конфликтов между сыном и родителями не возникало.



Полицейские нашли подростка в Москве, куда он успел прилететь на самолёте. Выяснилось, что молодой человек прилетел туда к девушке, с которой познакомился в интернете. Дальнейшее обучение в Иркутске он решил прекратить. Сказать родным о том, где находится, молодой человек решил, когда ему исполнится 18 лет.



После того, как его нашли полицейские, парню пришлось вернуться к родителям в Иркутск.



- Законодательством предусмотрены меры ответственности для родителей и законных представителей, пока дети не достигнут совершеннолетия. За несвоевременное заявление в розыск и ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию, законный представитель привлечён к административной ответственности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.









