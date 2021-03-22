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Жительница Бурятии умерла после жалоб на боли в ноге

Жительница Бурятии умерла после жалоб на боли в ноге
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мать умершей пациентки взыскала компенсацию с двух больниц

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к Гусиноозёрской центральной районной больнице, а также республиканской клинической больнице имени Семашко. Женщина требовала компенсацию морального вреда и возмещения расходов на погребение.

В декабре 2017 года умерла дочь женщины. Мать обвинила врачей в ненадлежащей медпомощи.

Осенью 2017 года пациентка обратилась в поликлинику районной больницы с жалобами на боли в правом колене. Её осмотрел врач-травматолог. Женщине сделали рентген, назначили лечение и дали больничный лист. Затем с октября по декабрь она посещала травматолога, онколога, терапевта, гинеколога. Также находилась на стационарном лечении в травматолого-ортопедическом отделении республиканской клинической больницы.

В декабре того же года её госпитализировали на скорой в Гусиноозерскую центральную районную больницу. На следующий день она умерла.

Суд исковые требования матери удовлетворил, взыскал компенсацию морального вреда с обеих больниц.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.
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