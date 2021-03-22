Жительница Бурятии умерла после жалоб на боли в ноге

Мать умершей пациентки взыскала компенсацию с двух больниц



Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к Гусиноозёрской центральной районной больнице, а также республиканской клинической больнице имени Семашко. Женщина требовала компенсацию морального вреда и возмещения расходов на погребение.



В декабре 2017 года умерла дочь женщины. Мать обвинила врачей в ненадлежащей медпомощи.



Осенью 2017 года пациентка обратилась в поликлинику районной больницы с жалобами на боли в правом колене. Её осмотрел врач-травматолог. Женщине сделали рентген, назначили лечение и дали больничный лист. Затем с октября по декабрь она посещала травматолога, онколога, терапевта, гинеколога. Также находилась на стационарном лечении в травматолого-ортопедическом отделении республиканской клинической больницы.



В декабре того же года её госпитализировали на скорой в Гусиноозерскую центральную районную больницу. На следующий день она умерла.



Суд исковые требования матери удовлетворил, взыскал компенсацию морального вреда с обеих больниц.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

