Мать умершей пациентки взыскала компенсацию с двух больниц
Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к Гусиноозёрской центральной районной больнице, а также республиканской клинической больнице имени Семашко. Женщина требовала компенсацию морального вреда и возмещения расходов на погребение.
В декабре 2017 года умерла дочь женщины. Мать обвинила врачей в ненадлежащей медпомощи.
Осенью 2017 года пациентка обратилась в поликлинику районной больницы с жалобами на боли в правом колене. Её осмотрел врач-травматолог. Женщине сделали рентген, назначили лечение и дали больничный лист. Затем с октября по декабрь она посещала травматолога, онколога, терапевта, гинеколога. Также находилась на стационарном лечении в травматолого-ортопедическом отделении республиканской клинической больницы.
В декабре того же года её госпитализировали на скорой в Гусиноозерскую центральную районную больницу. На следующий день она умерла.
Суд исковые требования матери удовлетворил, взыскал компенсацию морального вреда с обеих больниц.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.
Жительница Бурятии умерла после жалоб на боли в ноге
Происшествия, Фото:
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