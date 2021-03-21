Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В субботу, 20 марта в посёлке Маловский Баунтовского эвенкийского района Бурятии загорелся гараж, в котором стоял автомобиль УАЗ.
Пожарные потушили пламя. К этому времени гараж выгорел изнутри на площади 24 кв м. Оказалось повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля, тент и пластиковая отделка салона.
- Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрооборудования автомобиля, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 19 марта в ДНТ «Авиатор» Иволгинского района сгорел гараж с автомобилем, который хозяйка завела утром, собираясь на работу.
В Бурятии горел гараж с УАЗом
Происшествия, Фото:
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