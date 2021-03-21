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В Бурятии в огне погибли курицы

В Бурятии в огне погибли курицы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в пригородном Сотниково

Ночью 20 марта в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелись надворные постройки. Когда приехали пожарные, изнутри горел курятник. Пожар потушили за семь минут, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара обрушилась крыша курятника, он полностью уничтожен, также обуглился забор.

В огне погибли восемь куриц.

Причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация печи.

Также в субботу произошёл ещё один пожар в Сотниково. В ДНТ «Респект» пожарные приезжали для тушения бани. Она также загорелась из-за неправильной эксплуатации печи. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 марта в Курумкане на пожаре, который устроили неизвестные поджигатели, пострадали три человека. У одного из них ожог 90% тела. Накануне ночью на пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина.

пожар птицы
 
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