В Бурятии в огне погибли курицы









Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 марта в Курумкане на пожаре, который устроили неизвестные поджигатели,



Также в субботу произошёл ещё один пожар в Сотниково. В ДНТ «Респект» пожарные приезжали для тушения бани. Она также загорелась из-за неправильной эксплуатации печи.Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 марта в Курумкане на пожаре, который устроили неизвестные поджигатели, пострадали три человека . У одного из них ожог 90% тела. Накануне ночью на пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина

Ночью 20 марта в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелись надворные постройки. Когда приехали пожарные, изнутри горел курятник. Пожар потушили за семь минут, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара обрушилась крыша курятника, он полностью уничтожен, также обуглился забор.В огне погибли восемь куриц.Причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация печи.