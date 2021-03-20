Пожар случился сегодня утром
Сегодня, примерно в половине седьмого утра, в третий Тарбагатайский отряд государственной пожарной службы Бурятии поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Нижний Жирим.
По прибытии огнеборцы пожарный части 77 обнаружили, что на территории жилого дома горит небольшой навес.
Пожарные потушили пламя, не допустив дальнейшего распространения огня.
В результате возгорания сгорел навес.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне горела квартира в трёхэтажном доме.
В Бурятии горели надворных постройки
Происшествия, Фото:
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