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В Бурятии горели надворных постройки

В Бурятии горели надворных постройки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился сегодня утром

Сегодня, примерно в половине седьмого утра, в третий Тарбагатайский отряд государственной пожарной службы Бурятии поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Нижний Жирим.

По прибытии огнеборцы пожарный части 77 обнаружили, что на территории жилого дома горит небольшой навес.

Пожарные потушили пламя, не допустив дальнейшего распространения огня.
В результате возгорания сгорел навес.

Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне горела квартира в трёхэтажном доме. 
пожар
 
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