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В Иркутской области пьяный подросток-водитель устроил ДТП

В Иркутской области пьяный подросток-водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юный водитель врезался в другую машину

В городе Тулун Иркутской области произошло ДТП по вине нетрезвого несовершеннолетнего водителя.

На улице Павлова столкнулись два автомобиля. 17-летний водитель «Тойоты Королла» врезался в «Тойоту Рактис». Несовершеннолетний водитель был пьян, от процедуры прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На него составлены административные протоколы по части 2 статьи 12. 26 Кодекса об административных правонарушениях «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части», по статье 20.20.1 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения».

Родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


ДТП алкогольное опьянение
 
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