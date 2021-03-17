В Бурятии поджигатели устроили пожар ночью

Предположительно, причиной произошедшего послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







В ночь с 16 на 17 марта в селе Тарбагатай произошёл пожар.На место выезжали сотрудники пожарной части №43. Когда они прибыли, горел забор и часть сарая на территории жилого дома. Угрозы перехода огня на дом не было.Пожарные ликвидировали возгорание. Сгорел забор и часть дощатого сарая на общей площади 5кв.м.