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В Бурятии поджигатели устроили пожар ночью

В Бурятии поджигатели устроили пожар ночью
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Тарбагатае

В ночь с 16 на 17 марта в селе Тарбагатай произошёл пожар.

На место выезжали сотрудники пожарной части №43. Когда они прибыли, горел забор и часть сарая на территории жилого дома. Угрозы перехода огня на дом не было.

Пожарные ликвидировали возгорание. Сгорел забор и часть дощатого сарая на общей площади 5кв.м.

Предположительно, причиной произошедшего послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.




пожар Поджог
 
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