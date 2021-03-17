Нога альпиниста долгое время была зажата камнем
Накануне телеканал «Новосибирские новости» рассказал об уникальном случае пациента, который получил травму в горах Бурятии. Пострадавшему грозила ампутация ноги, но её удалось спасти.
Несчастный случай произошёл летом 2018 года. Альпинист-любитель Евгений в походе в Бурятии оступился, его ногу придавило камнем. Его товарищи помочь мужчине не смогли и вызвали МЧС. Нога Евгения была придавлена около 15 часов.
Мужчина принял обезболивающее, которое действовало около шести часов.
- Дальше оно не действовало. Следующие 10 часов были такие, очень яркие в моей жизни. Теперь понимание боли у меня совсем другое, - рассказал Евгений журналисту телеканала «Новосибирские новости».
Спасатели на вертолёте доставили Евгения к бурятским врачам, которые спасли конечность мужчины. Однако со временем из-за длительного сдавления в стопе возникла фиксированная сгибательная контрактура пальцев с формированием эквиновроприведенной деформации стопы.
Восстанавливать ногу мужчины взялись врачи Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Выпрямляли стопу Евгения в два этапа. Сначала убрали деформацию и закрепили ногу металлической конструкцией, которую убрали через полгода.
После последней операции Евгению потребуется пару недель на восстановление, и он вернётся к привычной жизни.
Альпинист едва не потерял ногу в горах Бурятии
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