В Иркутской области пилот перевёл мошенникам миллион рублей

Пилот хотел выгодно вложить деньги



В городе Киренск Иркутской области 35-летний пилот одной из сибирских авиакомпаний лишился миллиона рублей. Он перевёл деньги аферистам, желая заработать на акциях известного американского автопроизводителя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина несколько дней назад нашёл в социальной сети объявление об инвестировании. Заинтересовавшись предложением, он перешёл по ссылке и оставил заявку. Спустя некоторое время ему позвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил выгодно вложить финансы в акции знаменитой американской компании - производителя электромобилей.



Согласившись на предложение специалиста, мужчина перевёл на указанный им счет свыше 1 миллиона рублей. В дальнейшем связь с представителем фирмы прервалась.



Пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

