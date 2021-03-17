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В Иркутской области пилот перевёл мошенникам миллион рублей

В Иркутской области пилот перевёл мошенникам миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пилот хотел выгодно вложить деньги

В городе Киренск Иркутской области 35-летний пилот одной из сибирских авиакомпаний лишился миллиона рублей. Он перевёл деньги аферистам, желая заработать на акциях известного американского автопроизводителя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчина несколько дней назад нашёл в социальной сети объявление об инвестировании. Заинтересовавшись предложением, он перешёл по ссылке и оставил заявку. Спустя некоторое время ему позвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил выгодно вложить финансы в акции знаменитой американской компании - производителя электромобилей.

Согласившись на предложение специалиста, мужчина перевёл на указанный им счет свыше 1 миллиона рублей. В дальнейшем связь с представителем фирмы прервалась.

Пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию.
мошенничество
 
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