Пилот хотел выгодно вложить деньги
В городе Киренск Иркутской области 35-летний пилот одной из сибирских авиакомпаний лишился миллиона рублей. Он перевёл деньги аферистам, желая заработать на акциях известного американского автопроизводителя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина несколько дней назад нашёл в социальной сети объявление об инвестировании. Заинтересовавшись предложением, он перешёл по ссылке и оставил заявку. Спустя некоторое время ему позвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил выгодно вложить финансы в акции знаменитой американской компании - производителя электромобилей.
Согласившись на предложение специалиста, мужчина перевёл на указанный им счет свыше 1 миллиона рублей. В дальнейшем связь с представителем фирмы прервалась.
Пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В Иркутской области пилот перевёл мошенникам миллион рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пилот хотел выгодно вложить деньги
Дочь женщины обратилась в полицию только на днях
Вор украл ноутбук за 80 тысяч
На борту самолёта были 154 пассажира
Они не доплатили в бюджет 35 миллионов рублей
Мать погибшего ребёнка отделалась лёгким наказанием
Момент смертельной аварии запечатлела видеокамера
ДТП произошло возле дома
Авария случилась ночью
Аферисты звонили в детские сады и грозили проверкой
Несчастный случай произошёл в первый рабочий день мужчины
От рук поджигателя уничтожено четыре строения
В 2021-м году зафиксировано около 500 пожаров
Мальчик попал под колёса «Соляриса»
Очередное нападение собаки зафиксировано в садоводческом товариществе