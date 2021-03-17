 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

В Улан-Удэ ищут женщину, исчезнувшую год назад

В Улан-Удэ ищут женщину, исчезнувшую год назад
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Дочь женщины обратилась в полицию только на днях

Сотрудники полиции разыскивают 56-летнюю жительницу Улан-Удэ Екатерину Самулкину, пропавшую в феврале 2019 года. Женщина ушла из дома и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

- С заявлением об исчезновении матери в полицию обратилась дочь только 15 марта текущего года. По её словам, женщина долгое время бродяжничала, употребляла спиртные напитки, но периодически выходила на связь, - сообщает МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, седые волосы, стрижка короткая, глаза голубые.

При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-983-453-54-50, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).


пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ищут женщину, исчезнувшую год назад
В Улан-Удэ ищут женщину, исчезнувшую год назад
Происшествия, 17.03.2021
Дочь женщины обратилась в полицию только на днях  
В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления
В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления
Происшествия, 17.03.2021
Мать погибшего ребёнка отделалась лёгким наказанием
В Улан-Удэ погиб водитель автокрана
В Улан-Удэ погиб водитель автокрана
Происшествия, 17.03.2021
Момент смертельной аварии запечатлела видеокамера
В Улан-Удэ мошенники представляются прокурорами
В Улан-Удэ мошенники представляются прокурорами
Происшествия, 17.03.2021
Аферисты звонили в детские сады и грозили проверкой 
В Улан-Удэ на рабочего упала опалубка
В Улан-Удэ на рабочего упала опалубка
Происшествия, 17.03.2021
Несчастный случай произошёл в первый рабочий день мужчины
В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»
В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»
Происшествия, 16.03.2021
От рук поджигателя уничтожено четыре строения
С начала года пожары унесли жизни 17 жителей Бурятии
С начала года пожары унесли жизни 17 жителей Бурятии
Происшествия, 16.03.2021
В 2021-м году зафиксировано около 500 пожаров
В Улан-Удэ собака напала на клиентку целительницы
В Улан-Удэ собака напала на клиентку целительницы
Происшествия, 16.03.2021
Очередное нападение собаки зафиксировано в садоводческом товариществе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^