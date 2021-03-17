Дочь женщины обратилась в полицию только на днях
Сотрудники полиции разыскивают 56-летнюю жительницу Улан-Удэ Екатерину Самулкину, пропавшую в феврале 2019 года. Женщина ушла из дома и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.
- С заявлением об исчезновении матери в полицию обратилась дочь только 15 марта текущего года. По её словам, женщина долгое время бродяжничала, употребляла спиртные напитки, но периодически выходила на связь, - сообщает МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, седые волосы, стрижка короткая, глаза голубые.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-983-453-54-50, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ ищут женщину, исчезнувшую год назад
Происшествия, Фото:
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