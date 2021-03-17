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Улан-удэнец украл ноутбук с витрины магазина

Улан-удэнец украл ноутбук с витрины магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор украл ноутбук за 80 тысяч

15 марта в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже имущества обратился сотрудник магазина цифровой и бытовой техники по улице Балтахинова. В ходе инвентаризации было обнаружено хищение ноутбука за 80 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний не судимый, неработающий местный житель.

Выяснилось, что ноутбук молодой человек в тот же день сдал в ломбард. Его из скупки изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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