Вор украл ноутбук за 80 тысяч
15 марта в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже имущества обратился сотрудник магазина цифровой и бытовой техники по улице Балтахинова. В ходе инвентаризации было обнаружено хищение ноутбука за 80 тысяч рублей.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний не судимый, неработающий местный житель.
Выяснилось, что ноутбук молодой человек в тот же день сдал в ломбард. Его из скупки изъяли полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл ноутбук с витрины магазина
Происшествия, Фото:
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