Улан-удэнец украл ноутбук с витрины магазина

Вор украл ноутбук за 80 тысяч



15 марта в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже имущества обратился сотрудник магазина цифровой и бытовой техники по улице Балтахинова. В ходе инвентаризации было обнаружено хищение ноутбука за 80 тысяч рублей.



Изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний не судимый, неработающий местный житель.



Выяснилось, что ноутбук молодой человек в тот же день сдал в ломбард. Его из скупки изъяли полицейские.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

