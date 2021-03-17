В Ангарске директора фирмы и главбуха наказали за неуплату налогов

Они не доплатили в бюджет 35 миллионов рублей



В Иркутской области вынесен приговор 60-летнему мужчине и 63-летней женщине, директору фирмы и главному бухгалтеру. Они признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



В 2013-2015 гг. директор и главный бухгалтер фирмы по ремонту машин и оборудования в Ангарске уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 35 млн рублей. Они включали в налоговые декларации ложные сведения о якобы имевшихся с фиктивными фирмами-однодневками финансово-хозяйственных отношениях, для получения необоснованной налоговой выгоды.



После возбуждения дела обвиняемые возместили более 20 млн рублей.



Суд назначил наказание мужчине в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, женщине – 300 тысяч рублей. В счёт исполнения назначенного наказания суд обратил в доход государства имущество этих лиц, арестованное в ходе следствия.

