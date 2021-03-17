В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления

Мать погибшего ребёнка отделалась лёгким наказанием



В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области шестимесячный младенец умер из-за неправильного кормления. Малыш оказался истощён и скончался в больнице. Мать ребёнка предстала перед судом.



В течение месяца мать кормила младенца разведённым в воде заменителем молочного продукта. Этот продукт совсем не предназначен для питания детей грудного возраста.



Ребёнок умер от алиментарной дистрофии в реанимационном отделении областной больницы №2. Дефицит массы тела ребенка составил 39,9%.



-Мать признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год с установлением определенных ограничений. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Эхирит-Булагатского районного суда.







