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В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления

В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мать погибшего ребёнка отделалась лёгким наказанием

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области шестимесячный младенец умер из-за неправильного кормления. Малыш оказался истощён и скончался в больнице. Мать ребёнка предстала перед судом.

В течение месяца мать кормила младенца разведённым в воде заменителем молочного продукта. Этот продукт совсем не предназначен для питания детей грудного возраста.

Ребёнок умер от алиментарной дистрофии в реанимационном отделении областной больницы №2. Дефицит массы тела ребенка составил 39,9%.

-Мать признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год с установлением определенных ограничений. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Эхирит-Булагатского районного суда.



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