Мать погибшего ребёнка отделалась лёгким наказанием
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области шестимесячный младенец умер из-за неправильного кормления. Малыш оказался истощён и скончался в больнице. Мать ребёнка предстала перед судом.
В течение месяца мать кормила младенца разведённым в воде заменителем молочного продукта. Этот продукт совсем не предназначен для питания детей грудного возраста.
Ребёнок умер от алиментарной дистрофии в реанимационном отделении областной больницы №2. Дефицит массы тела ребенка составил 39,9%.
-Мать признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год с установлением определенных ограничений. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Эхирит-Булагатского районного суда.
В Иркутской области младенец умер из-за неправильного кормления
Происшествия, Фото:
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