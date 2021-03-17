В Улан-Удэ погиб водитель автокрана

Сегодня утром в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, около 08.40 часов водитель «КамАЗа» с автокраном, следуя по улице Тулаева, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельной аварии, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В конце февраля-начале марта в Улан-Удэ произошло несколько смертельных ДТП подряд. 23 февраля на улице Терешковой под колёсами микроавтобуса погибла пенсионерка.
В тот же день возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил на «зебре» 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.
2 марта на улице Бабушкина погибла женщина, побежавшая через дорогу на красный сигнал светофора.