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В Улан-Удэ погиб водитель автокрана

В Улан-Удэ погиб водитель автокрана
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Момент смертельной аварии запечатлела видеокамера

Сегодня утром в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, около 08.40 часов водитель «КамАЗа» с автокраном, следуя по улице Тулаева, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельной аварии, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


В конце февраля-начале марта в Улан-Удэ произошло несколько смертельных ДТП подряд. 23 февраля на улице Терешковой под колёсами микроавтобуса погибла пенсионерка.

В тот же день возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил на «зебре» 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.

2 марта на улице Бабушкина погибла женщина, побежавшая через дорогу на красный сигнал светофора.



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