В Улан-Удэ жилой дом и «Малышок» оставались без холодной воды

Авария случилась ночью



Сегодня в 12 часов ночи произошло отключение холодного водоснабжения для устранения утечки в колодце в районе частного дома по переулку Невский 10 «а» в Улан-Удэ.



Под отключение попали потребители многоквартирного жилого дома по улице Комарова,16, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».



В 2:51 неполадку устранили, холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям. Время отключения составило около трёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.





