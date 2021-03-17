Авария случилась ночью
Сегодня в 12 часов ночи произошло отключение холодного водоснабжения для устранения утечки в колодце в районе частного дома по переулку Невский 10 «а» в Улан-Удэ.
Под отключение попали потребители многоквартирного жилого дома по улице Комарова,16, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
В 2:51 неполадку устранили, холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям. Время отключения составило около трёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ жилой дом и «Малышок» оставались без холодной воды
Происшествия, Фото:
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