В Улан-Удэ на рабочего упала опалубка

Несчастный случай произошёл в конце прошлого года



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по факту несчастного случая, произошедшего на производстве.



Установлено, что в ноябре 2020 года мужчина принят в строительную организацию разнорабочим. В день приёма по заданию мастера участка работник складировал пиломатериал. В это время с третьего этажа строительного объекта на него упала незакреплённая опалубка весом около 50 кг. В результате мужчина получил телесные повреждения в совокупности расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.



- Несчастный случай на производстве произошёл вследствие нарушения приказа минтруда России, регламентирующего охрану труда при погрузочно-разгрузочных работах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Проводится предварительное расследование.

