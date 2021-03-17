Несчастный случай произошёл в конце прошлого года
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по факту несчастного случая, произошедшего на производстве.
Установлено, что в ноябре 2020 года мужчина принят в строительную организацию разнорабочим. В день приёма по заданию мастера участка работник складировал пиломатериал. В это время с третьего этажа строительного объекта на него упала незакреплённая опалубка весом около 50 кг. В результате мужчина получил телесные повреждения в совокупности расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.
- Несчастный случай на производстве произошёл вследствие нарушения приказа минтруда России, регламентирующего охрану труда при погрузочно-разгрузочных работах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Проводится предварительное расследование.
В Улан-Удэ на рабочего упала опалубка
Происшествия, Фото:
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