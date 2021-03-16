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С начала года пожары унесли жизни 17 жителей Бурятии

С начала года пожары унесли жизни 17 жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В 2021-м году зафиксировано около 500 пожаров

В Бурятии с начала года из-за печного отопления произошло 92 пожара, в результате чего три человека погибли, один человек получил травмы.

Последние пожары по этой причине произошли в сёлах Тарбагатай и Зун-Хурай, там горели жилые дома. На момент прибытия пожарных, в обоих случаях горели кровли. Пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Чаще всего причиной возникновения огня в частных домах становится неправильное устройство или неисправность отопительных печей, нарушение при их эксплуатации, неисправность дымохода, а также несоответствие или отсутствие разделки печи.

Всего, по оперативным данным, в Бурятии с начала 2021 года зарегистрировано 472 пожара, которые унесли жизни 17 человек, ещё 16 человек травмированы. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество пожаров снизилось на 14,3%, количество погибших уменьшилось на 56%, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.




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