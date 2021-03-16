В 2021-м году зафиксировано около 500 пожаров
В Бурятии с начала года из-за печного отопления произошло 92 пожара, в результате чего три человека погибли, один человек получил травмы.
Последние пожары по этой причине произошли в сёлах Тарбагатай и Зун-Хурай, там горели жилые дома. На момент прибытия пожарных, в обоих случаях горели кровли. Пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
Чаще всего причиной возникновения огня в частных домах становится неправильное устройство или неисправность отопительных печей, нарушение при их эксплуатации, неисправность дымохода, а также несоответствие или отсутствие разделки печи.
Всего, по оперативным данным, в Бурятии с начала 2021 года зарегистрировано 472 пожара, которые унесли жизни 17 человек, ещё 16 человек травмированы. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество пожаров снизилось на 14,3%, количество погибших уменьшилось на 56%, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
С начала года пожары унесли жизни 17 жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В 2021-м году зафиксировано около 500 пожаров
Мальчик попал под колёса «Соляриса»
Очередное нападение собаки зафиксировано в садоводческом товариществе
Убийца била ножом в шею
Кот пробрался в трансформаторную будку
Видео появилось в соцсетях
Несчастный случай произошёл из-за того, что девочка осталась без присмотра
Подросток переходил дорогу в неположенном месте
Проверку начали следователи
Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из МВД
Жертва верила мошенникам целый месяц
Возгорание помогали тушить добровольцы
Домушники предпочитали золотые украшения
Пожар произошёл в квартире трёхэтажного дома
Лавина сошла на популярной у туристов горе Мамай