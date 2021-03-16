12-летнего мальчика в Братске сбили на «зебре». Видео

В городе Братск Иркутской области 12-летний мальчик попал под колёса автомобиля.
ДТП произошло вечером 12 марта. На улице Комсомольская водитель сбил 12-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
После аварии водитель покинул место происшествия, не уведомив о случившемся подразделение Госавтоинспекции.
В этот же вечер полицейские установили личность автомобилиста – им оказался 49-летний братчанин, управлявший седаном «Хенде Солярис».
- По данному факту проводится проверка, действиям участников дорожного движения будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства. За оставление места аварии на водителя составлен административный материал, - сообщили пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в центре Улан-Удэ 14-летний пешеход оказался под колёсами автобуса.