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В Иркутске женщина убила мужчину и подожгла его квартиру

В Иркутске женщина убила мужчину и подожгла его квартиру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца била ножом в шею

В Иркутске 41-летней уроженке Красноярска предъявлено обвинения в убийстве, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

Всё произошло 11 марта, когда женщина находилась в гостях у своего знакомого, жившего в квартире дома на улице Байкальская. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт. Женщина нанесла знакомому несколько ножевых ранений в шею. 46-летний мужчина скончался.

Чтобы скрыть следы убийства, женщина подожгла квартиру и убежала.

Сотрудники МЧC, тушившие пожар, нашли труп с ножевыми ранениями.

По горячим следам женщина была задержана полицейскими. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
убийство
 
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