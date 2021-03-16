Убийца била ножом в шею
В Иркутске 41-летней уроженке Красноярска предъявлено обвинения в убийстве, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.
Всё произошло 11 марта, когда женщина находилась в гостях у своего знакомого, жившего в квартире дома на улице Байкальская. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт. Женщина нанесла знакомому несколько ножевых ранений в шею. 46-летний мужчина скончался.
Чтобы скрыть следы убийства, женщина подожгла квартиру и убежала.
Сотрудники МЧC, тушившие пожар, нашли труп с ножевыми ранениями.
По горячим следам женщина была задержана полицейскими. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутске женщина убила мужчину и подожгла его квартиру
Происшествия, Фото:
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