В Иркутске женщина убила мужчину и подожгла его квартиру

Убийца била ножом в шею



В Иркутске 41-летней уроженке Красноярска предъявлено обвинения в убийстве, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.



Всё произошло 11 марта, когда женщина находилась в гостях у своего знакомого, жившего в квартире дома на улице Байкальская. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт. Женщина нанесла знакомому несколько ножевых ранений в шею. 46-летний мужчина скончался.



Чтобы скрыть следы убийства, женщина подожгла квартиру и убежала.



Сотрудники МЧC, тушившие пожар, нашли труп с ножевыми ранениями.



По горячим следам женщина была задержана полицейскими. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

