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В Братске 1,5-годовая девочка отравилась таблетками

В Братске 1,5-годовая девочка отравилась таблетками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несчастный случай произошёл из-за того, что девочка осталась без присмотра

14 марта в Братске 1,5-годовая девочка попала в больницу с отравлением. Малышка осталась без присмотра взрослых и употребила неустановленное количество таблеток. Позже мать заметила изменения в состоянии здоровья ребёнка и вызвала скорую помощь, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас врачи оценивают состояние здоровья девочки как удовлетворительное.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.

В прошлом году в Иркутской области было зафиксировано 12 подобных несчастных случаев. По каждому факту полиция проводит проверки. Установлено, что в 90% случаев происшествия случаются в полных и благополучных семьях. Главной причиной становился оставление детей без внимания взрослых. Основная группа риска – дети в возрасте до 3 лет, на которых приходится свыше половины инцидентов.



отравление
 
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