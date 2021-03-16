В Братске 1,5-годовая девочка отравилась таблетками

Несчастный случай произошёл из-за того, что девочка осталась без присмотра



14 марта в Братске 1,5-годовая девочка попала в больницу с отравлением. Малышка осталась без присмотра взрослых и употребила неустановленное количество таблеток. Позже мать заметила изменения в состоянии здоровья ребёнка и вызвала скорую помощь, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Сейчас врачи оценивают состояние здоровья девочки как удовлетворительное.



Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.



В прошлом году в Иркутской области было зафиксировано 12 подобных несчастных случаев. По каждому факту полиция проводит проверки. Установлено, что в 90% случаев происшествия случаются в полных и благополучных семьях. Главной причиной становился оставление детей без внимания взрослых. Основная группа риска – дети в возрасте до 3 лет, на которых приходится свыше половины инцидентов.







