Проверку начали следователи
15 марта в СМИ появились сообщения о нападении своры безнадзорных собак на 87-летнюю женщину на улице Бабушкина в Чите. Сообщалось, что бабушку спас молодой человек, которой отогнал собак. Следователи начали доследственную проверку.
- По поручению руководителя следственного управления Юрия Русанова организована доследственная проверка, в рамках которой будут проверены обстоятельства произошедшего, установлена степень вреда, причинённого пенсионерке, - сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц ветеринарной службы и органов, в обязанности которых входит работа по контролю за регулированием численности безнадзорных животных.
Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления.
На 87-летнюю читинку напала свора собак
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