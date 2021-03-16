На 87-летнюю читинку напала свора собак

Проверку начали следователи



15 марта в СМИ появились сообщения о нападении своры безнадзорных собак на 87-летнюю женщину на улице Бабушкина в Чите. Сообщалось, что бабушку спас молодой человек, которой отогнал собак. Следователи начали доследственную проверку.



- По поручению руководителя следственного управления Юрия Русанова организована доследственная проверка, в рамках которой будут проверены обстоятельства произошедшего, установлена степень вреда, причинённого пенсионерке, - сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц ветеринарной службы и органов, в обязанности которых входит работа по контролю за регулированием численности безнадзорных животных.



Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления.

