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На 87-летнюю читинку напала свора собак

На 87-летнюю читинку напала свора собак
Происшествия, 
Проверку начали следователи

15 марта в СМИ появились сообщения о нападении своры безнадзорных собак на 87-летнюю женщину на улице Бабушкина в Чите. Сообщалось, что бабушку спас молодой человек, которой отогнал собак. Следователи начали доследственную проверку.

- По поручению руководителя следственного управления Юрия Русанова организована доследственная проверка, в рамках которой будут проверены обстоятельства произошедшего, установлена степень вреда, причинённого пенсионерке, - сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц ветеринарной службы и органов, в обязанности которых входит работа по контролю за регулированием численности безнадзорных животных.

Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления.
собаки бездомные животные
 
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