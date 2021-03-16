Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из МВД
В Иркутской области оперативники уголовного розыска задержали четверых мужчин по подозрению в хищении лошадей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Днём 13 марта в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что недалеко от села Боярск Усть-Кутского района неизвестные застрелили несколько лошадей. Приехавшие сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили две туши лошадей и останки ещё одной.
Вскоре полицейские установили машину, на которой передвигались преступники, и вышли на след подозреваемых. Одним из них оказался участковый уполномоченный полиции. В момент убийства лошадей он был не при исполнении служебных обязанностей.
В автомобиле и по месту проживания одного из подозреваемых обнаружены вещественные доказательства.
В полиции проводится проверка. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен со службы по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности.
В Иркутской области полицейский подозревается в убийстве лошадей
Происшествия, Фото:
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