Жительница Иркутской области сделала мошенникам 120 переводов на 5 млн

Жертва верила мошенникам целый месяц



53-летняя жительница Усть-Илимска за месяц перевела аферистам порядка 5 миллионов рублей. В общей сложности она сделала 120 переводов, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



В январе ей позвонил неизвестный человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что на её имя оформлен кредит. Он откуда-то знал и правильно назвал персональные данные женщины, количество банковских карт и остатки средств, хранящиеся на них.



Последовательно выполняя инструкции лжебанкира, женщина перевела все свои средства на якобы безопасные счета. В дальнейшем под диктовку афериста она оформила займ, который перечислила на так называемые страховые ячейки. На самом деле это были номера телефонов физических лиц.



После того, как 1,5 млн рублей личных и заемных средств оказалась в руках мошенников, жертве сообщили, что проблема решена. Между тем, звонивший предупредил о недопустимости разглашения содержания диалогов и её действий кому-либо, в том числе банковским работникам, родным и близким.



Спустя месяц ситуация повторилась. Вновь следуя рекомендациям специалиста, пострадавшая оформила ещё несколько займов в различных банках, а общая сумма ущерба приблизилась к 5 млн. рублей.



Только когда мошенники позвонили сибирячке в третий раз, она поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.

