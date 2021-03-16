Жертва верила мошенникам целый месяц
53-летняя жительница Усть-Илимска за месяц перевела аферистам порядка 5 миллионов рублей. В общей сложности она сделала 120 переводов, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
В январе ей позвонил неизвестный человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что на её имя оформлен кредит. Он откуда-то знал и правильно назвал персональные данные женщины, количество банковских карт и остатки средств, хранящиеся на них.
Последовательно выполняя инструкции лжебанкира, женщина перевела все свои средства на якобы безопасные счета. В дальнейшем под диктовку афериста она оформила займ, который перечислила на так называемые страховые ячейки. На самом деле это были номера телефонов физических лиц.
После того, как 1,5 млн рублей личных и заемных средств оказалась в руках мошенников, жертве сообщили, что проблема решена. Между тем, звонивший предупредил о недопустимости разглашения содержания диалогов и её действий кому-либо, в том числе банковским работникам, родным и близким.
Спустя месяц ситуация повторилась. Вновь следуя рекомендациям специалиста, пострадавшая оформила ещё несколько займов в различных банках, а общая сумма ущерба приблизилась к 5 млн. рублей.
Только когда мошенники позвонили сибирячке в третий раз, она поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.
Жительница Иркутской области сделала мошенникам 120 переводов на 5 млн
Происшествия, Фото:
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