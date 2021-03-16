В Бурятии огонь частично уничтожил крышу дома

Возгорание помогали тушить добровольцы
Ночью 15 марта в посёлке Зун-Хурай Хоринского района Бурятии загорелся двухквартирный деревянный дом. На место выезжали представители добровольной пожарной команды сельского поселения «Краснопартизанское» и пожарной части №47.
На момент прибытия пожарных горела крыша дома. Добровольцы и пожарные потушили пламя за девять минут, не допустив дальнейшего распространения огня.
Выгорел конек крыши на площади 10 кв. м. Жильцы были размещены у соседей по посёлку.
Предположительной причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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