В Бурятии огонь частично уничтожил крышу дома

На момент прибытия пожарных горела крыша дома. Добровольцы и пожарные потушили пламя за девять минут, не допустив дальнейшего распространения огня.







Ночью 15 марта в посёлке Зун-Хурай Хоринского района Бурятии загорелся двухквартирный деревянный дом. На место выезжали представители добровольной пожарной команды сельского поселения «Краснопартизанское» и пожарной части №47.Выгорел конек крыши на площади 10 кв. м. Жильцы были размещены у соседей по посёлку.Предположительной причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.