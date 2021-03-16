Двое улан-удэнцев обчищали дома на Верхней Берёзовке

Первое преступление приятели совершили в середине января. Утром, когда хозяева уже находились на работе, воры отжали стеклопакет и вынесли из дома драгоценные украшения и ноутбук с планшетом.







Полицейские частично изъяли украденные драгоценности, также найден украденный планшет.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемые заключены под стражу.











В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в кражах в посёлке Верхняя Берёзовка. Задержанным по 30 и 35 лет, они неоднократно судимы. В настоящий момент выявлена их причастность к трём кражам (в основном, золотых изделий) из домов. Общий ущерб составил около 210 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Ещё две кражи были совершены спустя месяц. По аналогичной схеме воры стащили ювелирные изделия, сотовый телефон и деньги разных стран из дома новой жертвы. А вечером старший из подозреваемых орудовал уже в другом доме. Прихваченные оттуда золотые украшения он попросил подельника сдать в ломбард.Один из мужчин ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы за серию квартирных краж вкупе с кражей в особо крупном размере. Он освободился в июне 2020 года. Второй, с несовершеннолетнего возраста имевший проблемы с законом, также был судим за имущественные преступления. Он около пяти лет провел в исправительном учреждении. Оба фигуранта нигде не работают.