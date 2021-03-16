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В Бурятии пожарные спасли женщину

В Бурятии пожарные спасли женщину
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в квартире трёхэтажного дома

Утром 15 марта в посёлке Илька Заиграевского района Бурятии на пожаре спасли женщину.

Пожар произошёл в квартире в трёхэтажном жилом доме.

Пожарные и очевидец спасли женщину, которая снимает эту квартиру.

- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена обшивка входной двери. Состояние квартирантки удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.

пожар
 
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