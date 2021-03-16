В Бурятии пожарные спасли женщину

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.





Утром 15 марта в посёлке Илька Заиграевского района Бурятии на пожаре спасли женщину.Пожар произошёл в квартире в трёхэтажном жилом доме.Пожарные и очевидец спасли женщину, которая снимает эту квартиру.- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена обшивка входной двери. Состояние квартирантки удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.