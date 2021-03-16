В Бурятии пожарные спасли женщину

Пожар произошёл в квартире трёхэтажного дома
Утром 15 марта в посёлке Илька Заиграевского района Бурятии на пожаре спасли женщину.
Пожар произошёл в квартире в трёхэтажном жилом доме.
Пожарные и очевидец спасли женщину, которая снимает эту квартиру.
- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена обшивка входной двери. Состояние квартирантки удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.
Домушники предпочитали золотые украшения
Пожар произошёл в квартире трёхэтажного дома
Лавина сошла на популярной у туристов горе Мамай
Мужчину больше трёх раз ловили нетрезвым за рулём
Сотрудник полиции, который обвиняется в «пьяном» смертельном ДТП, пойдёт под суд
Следователи ищут очевидцев убийства 22-летнего парня, вышедшего из ночного клуба
Парень нашёл телефон с «мобильным банком»
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года
Подозреваемый в крупной краже был ранее судим за вымогательство
54 населённых пункта оставались без электроэнергии
Закладчиков наркотиков поймали на Верней Набережной
Преступление выявили в пункте приёма и отгрузки леса
Жертве аферистов 30 лет
Мужчина подрался с работником техникума и выстрелил в пол
Пронёсшийся по Селенгинскому району ураган привёл к повреждениям