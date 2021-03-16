Пьяная езда довела улан-удэнца до колонии

Мужчину больше трёх раз ловили нетрезвым за рулём



47-летний улан-удэнец признан виновным в совершении трёх преступлений по ст. 264.1 УК «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».



Мужчина, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление, в июне, июле и сентябре 2020 года попадался пьяным за рулём. Дважды он отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Суд приговорил водителя к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

