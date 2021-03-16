Мужчину больше трёх раз ловили нетрезвым за рулём
47-летний улан-удэнец признан виновным в совершении трёх преступлений по ст. 264.1 УК «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Мужчина, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление, в июне, июле и сентябре 2020 года попадался пьяным за рулём. Дважды он отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд приговорил водителя к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Пьяная езда довела улан-удэнца до колонии
Происшествия, Фото:
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