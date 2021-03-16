В Бурятии полицейский сваливает вину на погибшего пассажира

Сотрудник полиции, который обвиняется в «пьяном» смертельном ДТП, пойдёт под суд
В Бурятии завершено расследование уголовного дела 24-летнего сотрудника полиции, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщили в пресс-службе следственного управления.
Трагедия произошла 11 апреля 2020 года в Гусиноозёрске. Следствие установило, что поздним вечером сотрудник ОМВД России по Селенгинскому району, будучи пьяным и к тому же не имея водительских прав, сел за руль служебного автомобиля «Лада Гранта». Вместе со своим знакомым он ездил по Гусиноозёрску.
Служебный автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. Пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности, вылетел через разбившееся окно на дорогу. Он скончался через некоторое время в районной больнице. Полицейский получил минимальные повреждения из-за сработавшей подушки безопасности.
На сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На протяжении предварительного следствия обвиняемый сотрудник полиции не признавал вину. Он заявлял, что за рулём находился погибший приятель. Косвенно его версию подтверждали коллеги, с которыми они в этот вечер проводили время.
- Однако следствием занята принципиальная позиция. Показания полицейских подвергнуты объективной проверке, в ходе которой версия обвиняемого опровергнута собранными доказательствами. В частности, проведён ряд сложных и затратных по времени медико-криминалистических экспертиз. При исследовании телесных повреждений точно установлено расположение обвиняемого и потерпевшего в автомобиле в момент ДТП, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения.
Отстранён от службы
В МВД по Бурятии сообщили, что по факту ДТП была проведена служебная проверка.
- Предполагаемый виновник аварии отстранен от исполнения служебных обязанностей. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены и его непосредственные руководители, один из которых – с понижением в должности. Если вина сотрудника будет установлена в судебном порядке, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - пояснили в министерстве внутренних дел.
В Бурятии полицейский сваливает вину на погибшего пассажира
Происшествия, Фото:
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