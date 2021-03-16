Следователи ищут очевидцев убийства 22-летнего парня, вышедшего из ночного клуба
Следователи, расследующие убийство молодого человека в 2019 году, обратились за помощью к улан-удэнцам.
24 июля 2019 года под трубами теплотрассы на улице Приречная нашли тело 22-летнего молодого человека. Он был убит, установили следователи. Преступление остаётся нераскрытым.
По данным следствия, в ночь на 20 июля 2019 года молодой человек находился в ночном клубе «Z-club» в компании приятелей. Там он повстречал бывшую невесту, после чего в 6 часов 50 минут в раздосадованном состоянии покинул клуб.
Спустя 12 минут на улице Лебедева он позвонил с телефона прохожего. А спустя ещё два часа местная жительница видела парня лежащим на грунтовой дороге возле 35-го дома по улице Приречная. Затем днём в этом месте прохожие обнаружили обувь молодого человека и следы крови. А через несколько дней неподалеку было найдено его тело.
При выходе из ночного клуба молодой человек был в следующей одежде: футболке коричневого, светло-коричневого, бежевого цветов с надписью «Eighteen» спереди, брюках зелёного цвета, кроссовках чёрного, красного, белого цветов.
В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии просит граждан, кому известны любые обстоятельства происшествия с молодым человеком, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 21-12-36 (первый отдел по расследованию особо важных дел).
В Улан-Удэ с лета 2019 года ищут убийц молодого человека
Происшествия, Фото:
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