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В Бурятии выросло число интернет-преступлений

В Бурятии выросло число интернет-преступлений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года

В январе-феврале в Бурятии зарегистрированы 3 013 преступлений, что на 9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (3 317).

Сократилось число краж (-19 %), в том числе с проникновением в квартиры (-25 %), разбоев (-33 %), грабежей (-30 %), мошенничеств (-9,7 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-25 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-33 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-12 %).

На 22 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26 % (в январе – феврале 2020 года – 30 %).

В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+17 %), вымогательств (+160 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+19 %), незаконных рубок лесных насаждений (+7,6 %).

Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 12,5 % и составило 485.

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура статистика
 
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