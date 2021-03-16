В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года
В январе-феврале в Бурятии зарегистрированы 3 013 преступлений, что на 9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (3 317).
Сократилось число краж (-19 %), в том числе с проникновением в квартиры (-25 %), разбоев (-33 %), грабежей (-30 %), мошенничеств (-9,7 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-25 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-33 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-12 %).
На 22 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26 % (в январе – феврале 2020 года – 30 %).
В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+17 %), вымогательств (+160 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+19 %), незаконных рубок лесных насаждений (+7,6 %).
Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 12,5 % и составило 485.
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии выросло число интернет-преступлений
Происшествия, Фото:
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