Улан-удэнцу, укравшему 16 млн, продлили арест

Подозреваемый в крупной краже был ранее судим за вымогательство
Один из мужчин, обвиняемых в краже 16 млн из Бурятского республиканского управления инкассации, пытался оспорить постановление суда о продлении срока содержания под стражей. Однако это ему не удалось.
- Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии постановление Советского районного суда Улан-Удэ о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Житель Улан-Удэ обвиняется в краже в составе группы лиц по предварительному сговору 16 миллионов 250 тысяч рублей из Бурятского республиканского управления инкассации. Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее суд продлил на два месяца срок содержания под стражей обвиняемого - для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному делу.
- При рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей суд первой инстанции учёл данные о его личности, семейном положении, неудовлетворительном состоянии здоровья. Был сделан вывод о том, что указанные обстоятельства не являются достаточными основаниями для изменения обвиняемому меры пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Суд принял во внимание тяжесть инкриминируемого деяния, наличие судимости у него за вымогательство, отсутствие официального места работы, постоянного источника дохода, - объяснили в суде.
Как сообщал «Байкал-Daily», резонансное преступление произошло ночью 2 января 2021 года. Молодые люди проникли в помещение Бурятского управления инкассации и украли более 16 миллионов рублей.
Позже подозреваемые были задержаны. Ими оказались пятеро жителей Улан-Удэ в возрасте от 25 до 28 лет. В задержании участвовали полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ.
Следователи изъяли большую часть похищенных денег.
Задержанным предъявлено обвинение по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере». В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух обвиняемых - в виде домашнего ареста.
Улан-удэнцу, укравшему 16 млн, продлили арест
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