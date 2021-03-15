В Улан-Удэ возбудили дело о контрабанде леса

Преступление выявили в пункте приёма и отгрузки леса



В Улан-Удэ после проверки в пункте приёма и отгрузки древесины возбудили уголовное дело о контрабанде леса.



- Проверку проводила Бурятская транспортная прокуратура. Установлено, что владелец пункта приёма и отгрузки древесины, регулярно поставляет лесоматериалы за границу. В июне 2020 года он подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории России были заявлены пиломатериалы объёмом 113 куб. м рыночной стоимостью 1,4 млн рублей. В качестве подтверждения законности происхождения пиломатериалов декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершённая организованной группой».



Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

