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Житель Иркутской области перевёл 2 млн рублей на 60 номеров мошенников

Житель Иркутской области перевёл 2 млн рублей на 60 номеров мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертве аферистов 30 лет

30-летний житель города Усолье-Сибирское перевёл мошенникам свыше двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчина обратился в полицию накануне. Он рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка. Лжеспециалист сообщил, что «произошла утечка данных», и теперь мошенники попытаются от имени усольчанина оформить и взять кредиты в коммерческих банках. По словам псевдосотрудника, необходимо действовать быстро и в тех банках, где работники безопасности не могут помочь предотвратить хищения, самому оформить займы, а затем перевести полученные суммы «на ячейки», привязанные к номерам телефонов.

Мужчина четыре дня посещал офисы восьми банков, где оформил кредиты или кредитные карты. Все деньги, которые 30-летний мужчина получил, он отправил посредством банкоматов на более чем 60 телефонных номеров.

К слову, с усольчанином общался не только якобы работник службы безопасности банка, но и телефонный собеседник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он «подтвердил» информацию об «утечке данных», а также обрадовал потерпевшего известием о том, что, как только преступников задержат, все деньги, помещенные им в «ячейки», будут возвращены с процентами.

Убежденный в истинности слов мошенников мужчина в общей сложности перечислил им 2 миллиона 140 тысяч рублей.

Осознание, что стал жертвой обмана, к усольчанину пришло только после того, как он поговорил с отцом, который сразу же понял, что это были аферисты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


мошенников
 
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