Жертве аферистов 30 лет
30-летний житель города Усолье-Сибирское перевёл мошенникам свыше двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина обратился в полицию накануне. Он рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка. Лжеспециалист сообщил, что «произошла утечка данных», и теперь мошенники попытаются от имени усольчанина оформить и взять кредиты в коммерческих банках. По словам псевдосотрудника, необходимо действовать быстро и в тех банках, где работники безопасности не могут помочь предотвратить хищения, самому оформить займы, а затем перевести полученные суммы «на ячейки», привязанные к номерам телефонов.
Мужчина четыре дня посещал офисы восьми банков, где оформил кредиты или кредитные карты. Все деньги, которые 30-летний мужчина получил, он отправил посредством банкоматов на более чем 60 телефонных номеров.
К слову, с усольчанином общался не только якобы работник службы безопасности банка, но и телефонный собеседник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он «подтвердил» информацию об «утечке данных», а также обрадовал потерпевшего известием о том, что, как только преступников задержат, все деньги, помещенные им в «ячейки», будут возвращены с процентами.
Убежденный в истинности слов мошенников мужчина в общей сложности перечислил им 2 миллиона 140 тысяч рублей.
Осознание, что стал жертвой обмана, к усольчанину пришло только после того, как он поговорил с отцом, который сразу же понял, что это были аферисты.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Житель Иркутской области перевёл 2 млн рублей на 60 номеров мошенников
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина подрался с работником техникума и выстрелил в пол
Пронёсшийся по Селенгинскому району ураган привёл к повреждениям
Возгорание произошло сегодня
Убийца представился сантехником
Труп обнаружил прохожий
Сельчанин успел незаконно вырубить почти 10 кубометров леса
Вора поймали через два дня на том же месте
Инцидент произошёл у горной реки
Воровка беременна пятым ребёнком
Мужчина скончался от большой потери крови
Огонь удалось сдержать от перехода на жилой дом
Искра попала из трубы на соседском участке
Пострадали два человека
Мужчина боялся смотреть в глаза росгвардейцам
Пожарные предотвратили взрыв