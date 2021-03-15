В Забайкалье пьяный сотрудник колонии стрелял в техникуме

Мужчина подрался с работником техникума и выстрелил в пол



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего сотрудника исправительной колонии № 1. Он подозревается хулиганстве, с применением оружия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в марте 2021 года в городе Нерчинск в здании местного аграрного техникума пьяный сотрудник колонии форменном обмундировании поссорился с работником учебного заведения. Пьяный мужчина ударил его по лицу, а затем выстрелил из личного травматического оружия в пол.



Он был задержан сотрудниками Росгвардии.

