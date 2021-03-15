Возгорание произошло сегодня
Сегодня днём на улице Московская в Улан-Удэ загорелся автомобиль. По данным Территориального центра медицины катастроф, в результате пожара никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта в посёлке Таксимо в Бурятии горел автомобиль «Toyota Highlander».
В Улан-Удэ горел автомобиль
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возгорание произошло сегодня
Убийца представился сантехником
Труп обнаружил прохожий
Сельчанин успел незаконно вырубить почти 10 кубометров леса
Вора поймали через два дня на том же месте
Инцидент произошёл у горной реки
Мужчина скончался от большой потери крови
Огонь удалось сдержать от перехода на жилой дом
Искра попала из трубы на соседском участке
Пострадали два человека
Мужчина боялся смотреть в глаза росгвардейцам
Пожарные предотвратили взрыв
Обошлось без пострадавших
Мужчину убили на стадионе
Люди не могли самостоятельно выбраться из снежной ловушки