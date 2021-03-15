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В Улан-Удэ горел автомобиль

В Улан-Удэ горел автомобиль
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф
Возгорание произошло сегодня

Сегодня днём на улице Московская в Улан-Удэ загорелся автомобиль. По данным Территориального центра медицины катастроф, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта в посёлке Таксимо в Бурятии горел автомобиль «Toyota Highlander».
пожар автомобили
 
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