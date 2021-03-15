Убийца представился сантехником
Заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города Тайшет, убившего пенсионерку.
По версии следствия, 26 марта 2020 года мужчина под видом оказания сантехнических услуг пришёл в квартиру 67-летней женщины. Он где напал на пенсионерку и избил её. После обокрал квартиру на 11 тысяч рублей.
От полученных травм женщина скончалась в реанимации больницы.
Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В Иркутской области будут судить убийцу пенсионерку
Происшествия, Фото:
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