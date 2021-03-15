В Иркутской области будут судить убийцу пенсионерку

Убийца представился сантехником



Заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города Тайшет, убившего пенсионерку.



По версии следствия, 26 марта 2020 года мужчина под видом оказания сантехнических услуг пришёл в квартиру 67-летней женщины. Он где напал на пенсионерку и избил её. После обокрал квартиру на 11 тысяч рублей.



От полученных травм женщина скончалась в реанимации больницы.



Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

