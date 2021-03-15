Труп обнаружил прохожий
В Улан-Удэ найден мёртвым пропавший 25 февраля мужчина. 35-летний улан-удэнец ушёл на работу и не вернулся. В ориентировке, которую распространяла в те дни полиция, отмечалось, что пропавший страдал эпилепсией. Среди особых примет также значилась шрам-полоска около губы и татуировка в виде букв «ВЮ» на руке.
Его тело было найдено днём в микрорайоне Батарейка Улан-Удэ.
- Мужчина обнаружен прохожим. Причину смерти выясняют эксперты, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пропавший улан-удэнец найден мёртвым
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