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Пропавший улан-удэнец найден мёртвым

Пропавший улан-удэнец найден мёртвым
Происшествия, 
Труп обнаружил прохожий

В Улан-Удэ найден мёртвым пропавший 25 февраля мужчина. 35-летний улан-удэнец ушёл на работу и не вернулся. В ориентировке, которую распространяла в те дни полиция, отмечалось, что пропавший страдал эпилепсией. Среди особых примет также значилась шрам-полоска около губы и татуировка в виде букв «ВЮ» на руке.

Его тело было найдено днём в микрорайоне Батарейка Улан-Удэ.

- Мужчина обнаружен прохожим. Причину смерти выясняют эксперты, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
смерть пропавшие без вести
 
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